Израиль причастен у убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.
Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в американской разведке.
"Один американский чиновник, как и двое других сотрудников разведывательных органов, заявляют, что Израиль стоит за нападением на учёного", — пишет издание.
Журналисты газеты считают, что США могли знать о готовящейся спецоперации, поскольку Израиль и Штаты обмениваются разведданными.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.