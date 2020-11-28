Разведка США считает Израиль причастным к убийству иранского ядерщика

Израиль причастен у убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в американской разведке.

"Один американский чиновник, как и двое других сотрудников разведывательных органов, заявляют, что Израиль стоит за нападением на учёного", — пишет издание.

Журналисты газеты считают, что США могли знать о готовящейся спецоперации, поскольку Израиль и Штаты обмениваются разведданными.