В США вернули расстрелы и расширили способы смертной казни

Долгие годы в США был введён мораторий на казнь особо опасных преступников, однако недавно он перестал действовать.

Казнить осуждённых разрешалось только одним способом — через электрический стул, однако теперь список реализации смертного приговора был расширен.

С 24 декабря американцев смогут казнить в газовой камере, с помощью смертельной инъекции и через расстрел.