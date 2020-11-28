Долгие годы в США был введён мораторий на казнь особо опасных преступников, однако недавно он перестал действовать.
Казнить осуждённых разрешалось только одним способом — через электрический стул, однако теперь список реализации смертного приговора был расширен.
С 24 декабря американцев смогут казнить в газовой камере, с помощью смертельной инъекции и через расстрел.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.