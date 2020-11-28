Украинская певица рассказала, как страна "разрывается на куски"

Жители Украины осудили певицу Киру Мазур в социальных сетях за то, что она ведёт свои страницы на русском языке.

В ответ исполнительница заявила, что имеет полное право излагать свои мысли на русском языке, поскольку он является частью украинской истории.

"Хотите вы этого или нет. Половина Украины говорит по-русски", — отметила артистка.

Также Мазур напомнила, что из-за разногласий о языках Украины "разрывается на части".