Жители Украины осудили певицу Киру Мазур в социальных сетях за то, что она ведёт свои страницы на русском языке.
В ответ исполнительница заявила, что имеет полное право излагать свои мысли на русском языке, поскольку он является частью украинской истории.
"Хотите вы этого или нет. Половина Украины говорит по-русски", — отметила артистка.
Также Мазур напомнила, что из-за разногласий о языках Украины "разрывается на части".
"Мы просто друг друга уничтожаем", — отметила певица.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.