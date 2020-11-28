Трамп готов передать Байдену Белый дом, но при одном условии

Нынешний президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором готов передать Белый дом Джо Байдену.

По его словам, Байден должен подтвердить, что получил все свои голоса на выборах законным путём.

"Байден может войти в Белый дом как президент, только если он сможет доказать, что его смешные "80 миллионов голосов" не были получены обманом или незаконно", — пояснил американский лидер.

Трамп продолжает настаивать, что на президентских выборах имело место быть массовое мошенничество.