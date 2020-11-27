Лукашенко: "Национальный лидер" Белоруссии Тихановская - марионетка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал закрытую пресс-конференцию оппозиционеров, перехваченную сотрудниками спецслужб.

На встрече с работниками здравоохранения белорусский лидер сообщил о мероприятии, проведенном "этими беглыми лохушками" во главе с Тихановской. По словам Лукашенко, и так было известно, что "наш президент в Литве" — не более чем марионетка, управляемая третьей силой.

"Что меня поразило — это слова Светланы: "Мужики, ну что вы от меня требуете? Вы же понимаете, что я ничего не решаю", — процитировал Лукашенко фразу, произнесенную Тихановской.

Лукашенко также сообщил, что ему известно о существовании на территории Украины центра по информационному воздействию на Белоруссию, в чью основную функцию входит координация протестного движения в республике.