Молдавия возвращает режим чрезвычайного положения

В связи с обострившейся ситуацией с распространением коронавируса молдавские власти решили вернуть ранее отмененный режим ЧП.

Режим чрезвычайного положения в Молдавии был отменен с 1 октября. К настоящему моменту на территории республики зафиксировано 102 894 случая заражения Covid-19, жертвами стали 2229 заболевших. В связи с этим правительство решило вернуть режим ЧП в области общественного здравоохранения. Он вступит в действие 30 ноября и продлится до 15 января.

"Национальная комиссия по общественному здоровью приняла решение ввести режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения в период с 30 ноября до 15 января”, — сообщается на официальном сайте правительства Молдавии.

Ограничения коснутся предприятий общепита, развлекательных, спортивных, научных мероприятий и досуговых учреждений.