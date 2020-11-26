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Молдавия возвращает режим чрезвычайного положения

Мир » Бывший СССР » Молдавия

В связи с обострившейся ситуацией с распространением коронавируса молдавские власти решили вернуть ранее отмененный режим ЧП.

Молдавия возвращает режим чрезвычайного положения

Режим чрезвычайного положения в Молдавии был отменен с 1 октября. К настоящему моменту на территории республики зафиксировано 102 894 случая заражения Covid-19, жертвами стали 2229 заболевших. В связи с этим правительство решило вернуть режим ЧП в области общественного здравоохранения. Он вступит в действие 30 ноября и продлится до 15 января.

"Национальная комиссия по общественному здоровью приняла решение ввести режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения в период с 30 ноября до 15 января”, — сообщается на официальном сайте правительства Молдавии.

Ограничения коснутся предприятий общепита, развлекательных, спортивных, научных мероприятий и досуговых учреждений.

Автор: Людмила Черткова, Редактор: Елена Тимошкина
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