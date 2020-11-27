Завтра были выборы: представим, что Украина выбирает президента

Что случится, если на Украине в ближайшее воскресенье устроить внеочередные выборы президента? Ответить на этот вопрос можно благодаря открытым данным компании R&B Group "Электоральные настроения украинцев: президентский и партийный рейтинги".

Факт первый: выиграл бы Зеленский. Но уверенность избирателей в "Слуге Народа" пошатнулась — президент набрал бы всего 26,4% голосов избирателей.

К счастью для Зеленского, у его возможных конкурентов дела ещё хуже:

Петр Порошенко набрал бы 10,4% голосов;

набрал бы 10,4% голосов; Юрий Бойко удовольствовался бы 10,2% голосов;

удовольствовался бы 10,2% голосов; Юлия Тимошенко получила бы 6,7% голосов.

Что касается не конкретно президента, а всей партии "Слуга Народа" — за неё бы отдали голос 19,9% избирателей. Таким образом можно сделать интересный вывод — Зеленскому в частности народ доверяет чуть больше, чем его партии в целом.

Однако радоваться, как и говорилось, Зеленскому особо нечему: на выборах 2019 (парламентских) партия "Слуга народа" могла похвастаться солидными 43,16% процентами голосов. Но это, видимо, был финальный "взнос" народного "кредита доверия"…