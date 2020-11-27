"Человек всю жизнь обманывает": эксперт - о втором сроке Зеленского

Не исключено, что Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй президентский срок. Об этом в интервью украинским СМИ объявил Кирилл Тимошенко, замглавы офиса Зеленского. По словам чиновника, одного президентского срока "объективно недостаточно, чтобы изменить ситуацию в стране".

Насколько реален "второй шанс" для нынешнего президента? Комментирует Олег Соскин, украинский политический деятель, политолог (Киев). Только на сайте "Правда. Ру".

Второй срок Зеленского: реальность или мечты

"Во-первых, [Зеленский] сам говорил: ему хватит одного срока. В самом начале он говорил именно так: сделает свое дело и уйдёт. Теперь вдруг появляется, что нужен второй срок, ещё пять лет. Такие заявления характерны для шоуменов, которые живут в таком "состоянии" сознания, психики. Они живут эмоциями, какими-то вымыслами, какими-то фата-морганами. Они себя такими людьми, помощниками окружают", — рассказывает Соскин.

Эксперт отмечает: поддержку Зеленский практически потерял, поскольку максимальные её уровни колебались в районе 70%, а теперь — едва дотягивают до 17%. И местные выборы показали фактически полный провал Зеленского как лидера партии "Слуга народа".

"Он не рассматривается народом как лидер общенационального, общегосударственного уровня, способный решать тяжелейшие проблемы и вопросы — финансовые, экономические, гуманитарные, геополитические, военные", — уверен Соскин.

"Сны о чём-то большем": Украина может стать парламентской республикой

По мнению эксперта, среди граждан Украины подорвана сама институция президентской должности, которую надо избирать на прямых выборах всеми избирателями. Все уже видят, что каждый новый президент гораздо слабее и хуже предыдущего.

Поэтому, может быть, Зеленский вообще будет в этой модели последним президентом, и всё подходит к тому, что должен быть двухпалатный парламент и президента надо избирать именно парламентом и, может быть, мэрами городов.

"Украина движется, с моей точки зрения, фактически к парламентской республике. Поэтому какой второй срок? Как говорят, "я столько не выпью". Это просто специально, чтобы будоражить общество, каким-то способом привлечь к нему внимание, потому что люди на него уже вообще не реагируют, он им просто надоел", — отмечает Соскин.

"Это человек, который всю жизнь обманывает"

Зеленский, резюмирует эксперт, не человек слова: не придерживается обещаний, делает "всё наоборот". Например, последнее его предложение, новация: разрешить легкие наркотики — марихуану.

"Он про это не говорил, когда шёл в президенты. А тут вдруг он про это говорит. Он же не говорил, что будет открывать казино, игорные аппараты везде ставить. А они уже стоят. Он не говорил, что будет продажа сельскохозяйственной земли, а она уже идёт. Он не говорил, что будет обкладывать налогами малый бизнес, а его обложили так, что "дышать нечем". Это человек, который всю жизнь обманывает", — подводит итоги Соскин.

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