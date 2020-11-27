Не исключено, что Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй президентский срок. Об этом в интервью украинским СМИ объявил Кирилл Тимошенко, замглавы офиса Зеленского. По словам чиновника, одного президентского срока "объективно недостаточно, чтобы изменить ситуацию в стране".
Насколько реален "второй шанс" для нынешнего президента? Комментирует Олег Соскин, украинский политический деятель, политолог (Киев). Только на сайте "Правда. Ру".
"Во-первых, [Зеленский] сам говорил: ему хватит одного срока. В самом начале он говорил именно так: сделает свое дело и уйдёт.
Теперь вдруг появляется, что нужен второй срок, ещё пять лет. Такие заявления характерны для шоуменов, которые живут в таком "состоянии" сознания, психики. Они живут эмоциями, какими-то вымыслами, какими-то фата-морганами. Они себя такими людьми, помощниками окружают", — рассказывает Соскин.
Эксперт отмечает: поддержку Зеленский практически потерял, поскольку максимальные её уровни колебались в районе 70%, а теперь — едва дотягивают до 17%. И местные выборы показали фактически полный провал Зеленского как лидера партии "Слуга народа".
"Он не рассматривается народом как лидер общенационального, общегосударственного уровня, способный решать тяжелейшие проблемы и вопросы — финансовые, экономические, гуманитарные, геополитические, военные", — уверен Соскин.
По мнению эксперта, среди граждан Украины подорвана сама институция президентской должности, которую надо избирать на прямых выборах всеми избирателями. Все уже видят, что каждый новый президент гораздо слабее и хуже предыдущего.
Поэтому, может быть, Зеленский вообще будет в этой модели последним президентом, и всё подходит к тому, что должен быть двухпалатный парламент и президента надо избирать именно парламентом и, может быть, мэрами городов.
"Украина движется, с моей точки зрения, фактически к парламентской республике. Поэтому какой второй срок? Как говорят, "я столько не выпью".
Это просто специально, чтобы будоражить общество, каким-то способом привлечь к нему внимание, потому что люди на него уже вообще не реагируют, он им просто надоел", — отмечает Соскин.
Зеленский, резюмирует эксперт, не человек слова: не придерживается обещаний, делает "всё наоборот". Например, последнее его предложение, новация: разрешить легкие наркотики — марихуану.
"Он про это не говорил, когда шёл в президенты. А тут вдруг он про это говорит.
Он же не говорил, что будет открывать казино, игорные аппараты везде ставить. А они уже стоят.
Он не говорил, что будет продажа сельскохозяйственной земли, а она уже идёт.
Он не говорил, что будет обкладывать налогами малый бизнес, а его обложили так, что "дышать нечем".
Это человек, который всю жизнь обманывает", — подводит итоги Соскин.
Только для сайта "Правда. Ру".
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