Япония и КНР поспорили из-за островов Сенкаку. "Победила" Япония

Власти Японии снова недовольны риторикой Китая относительно спорных островов Сенкаку. Недовольство выразил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

По данным, доступным на сайте газеты Nikkei, обвинения были вызваны следующей цепочкой событий.

25 ноября прошла встреча японского премьер-министра Ёсихидэ Суги и главы МИД Китая Вана И. После встречи Ван И заявил: в районе островов Сенкаку стоят японские корабли, которые маскируют под рыболовецкие суда.

"Эта [точка зрения] основана на односторонней позиции Китая и является совершенно неприемлемой", — высказался, узнав о словах Вана И, Мотэги.

По мнению японского политика, острова Сенкаку считаются территорией Японии как по международному праву, так и согласно истории.

Ван И же после встречи сообщил: Пекин продолжит проводить политику "защиты" своих территорий. Однако он не решился оспорить заявления Мотэги, за что немедленно был раскритикован депутатами парламента.