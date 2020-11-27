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Власти Венесуэлы продают нефть в Китай, игнорируя санкции США

Мир

Неожиданно смелое решение приняли в Каракасе: поставки нефти в Китай, которые ранее шли в "подпольном" режиме, снова возобновили в открытом режиме.

Власти Венесуэлы продают нефть в Китай, игнорируя санкции США

По данным экспертов Reuters, в распоряжении которых оказались данные аналитической компании Refinitiv Eikon, ситуация выглядит так:

  • 28 января 2019 года в Вашингтоне ввели санкции против нефтяной компании PDVSA (госкомпания Венесуэлы);
  • В августе 2019 года китайский нефтяной гигант PetroChina перестал работать с Венесуэлой;
  • В конце августа 2020 года эксперты с удивлением обнаружили, что танкер Kyoto, загруженный венесуэльской нефтью, отправился именно в Китай.

Таким образом, случился парадокс: санкции от США, которые старались соблюдать в том числе и в Китае, вдруг стали неактуальны, и поставки нефти возобновляются.

Вызов ли это новой американской администрации или просто шаг отчаяния венесуэльских властей — сказать пока сложно…

Автор: Константин Шапров
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