Власти Венесуэлы продают нефть в Китай, игнорируя санкции США

Неожиданно смелое решение приняли в Каракасе: поставки нефти в Китай, которые ранее шли в "подпольном" режиме, снова возобновили в открытом режиме.

По данным экспертов Reuters, в распоряжении которых оказались данные аналитической компании Refinitiv Eikon, ситуация выглядит так:

28 января 2019 года в Вашингтоне ввели санкции против нефтяной компании PDVSA (госкомпания Венесуэлы);

В августе 2019 года китайский нефтяной гигант PetroChina перестал работать с Венесуэлой;

В конце августа 2020 года эксперты с удивлением обнаружили, что танкер Kyoto, загруженный венесуэльской нефтью, отправился именно в Китай.

Таким образом, случился парадокс: санкции от США, которые старались соблюдать в том числе и в Китае, вдруг стали неактуальны, и поставки нефти возобновляются.

Вызов ли это новой американской администрации или просто шаг отчаяния венесуэльских властей — сказать пока сложно…