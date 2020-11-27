Неожиданно смелое решение приняли в Каракасе: поставки нефти в Китай, которые ранее шли в "подпольном" режиме, снова возобновили в открытом режиме.
По данным экспертов Reuters, в распоряжении которых оказались данные аналитической компании Refinitiv Eikon, ситуация выглядит так:
Таким образом, случился парадокс: санкции от США, которые старались соблюдать в том числе и в Китае, вдруг стали неактуальны, и поставки нефти возобновляются.
Вызов ли это новой американской администрации или просто шаг отчаяния венесуэльских властей — сказать пока сложно…
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