Снова - здорово: в Германии заявили о новых уликах в "деле Навального"

Правительство Германии неожиданно выступило с заявлением, что в кейсе Алексея Навального были найдены некие предметы со следами "Новичка".
"Сенсационная подробность" стала ответом Бундестага на запрос парламентской фракции "Альтернатива для Германии". При этом никаких пояснений — что за кейс, откуда он взялся, кто его привёз в Германию (сам-то Навальный этого точно не делал, поскольку был доставлен в бессознательном состоянии) и почему "нашли" только сейчас — не прозвучало.
По мнению Сергея Карнаухова, доцента РАНХиГС, единственная цель "новой подробности" — "воскресить инцидент с блогером".
Карнаухов в беседе с изданием Политэксперт напомнил, что отравления Навального боевыми отравляющими веществами (БОВ) не было. У правоохранительных органов РФ есть соответствующие доказательства.
"Так называемые "новые подробности" имеют политическую подоплеку. И ничего иного не означают", — уверен эксперт.
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