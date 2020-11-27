Ушли в игнор: в КНДР не реагируют на смену власти в США

Избранный президент США Джо Байден инициировал "смену режима", но Северная Корея осталась безразличной к этому факту. Что происходит в стране, которая всегда "горячо отзывалась" на политические перемены в США?

Северная Корея по-прежнему воздерживается от каких-либо комментариев по поводу президентских выборов в США. 27-го числа о выборах в Штатах не было ни слова в СМИ.

Ранее считалось, что КНДР будет повторять действия Китая и начнёт реагировать одновременно с Пекином. Однако председатель КНР Си Цзиньпин направил Байдену поздравительное послание 25-го числа — а в КНДР всё ещё тишина.

СМИ КНДР пишут о чём угодно: о наводнениях, о коронавирусе, о ракетах — но не Байдене и США. Такая "игра в молчанку" удивительна в свете предыдущих американских выборов: например, в 2021 году, когда выиграл Барак Обама, поздравления из КНДР пришли всего через три дня.

Таким образом, КНДР снова (вольно или невольно) сосредотачивает на себе внимание игроков региона. Какое сообщение будет первым? Признают ли в Пхеньяне новое руководство Штатов? И почему вообще в КНДР настолько "молчаливы"?

Ответ на последний вопрос предоставили журналисты южнокорейского издания news1. kr. По их данным, Северная Корея дала указание каждой зарубежной миссии "действовать так, чтобы не провоцировать США"…