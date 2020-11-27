Китай атакует Австралию "винными" санкциями

Очередной удар нанесли власти Китая по не угодившей им Австралии. После скандала с отказом от груза угля на 500 млн долларов из Пекина пришли новые санкции — теперь под угрозой поставки вина.

Ситуацию в своём Twitter прокомментировал министр сельского хозяйства Австралии Дэвид Литтлепрауд.

"Правительство Австралии крайне разочаровано решением китайских властей ввести антидемпинговые пошлины в размере от 107,1% до 212,1% на австралийское вино. Австралийские власти категорически отвергают любые утверждения о том, что наши производители вина поставляют свою продукцию в Китай по демпинговым ценам, и мы по-прежнему считаем, что нет никаких оснований или каких-либо доказательств для этих утверждений", — высказался Литтлепрауд.

Напомним, что рынок Китая очень важен для австралийских поставщиков вина: за год в среднем экспорт составляет 957 млн долларов. Ранее в Пекине серьёзно ограничили поставки таких продуктов из Австралии, как лобстеры, говядина и пшеница.