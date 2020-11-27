Смеяться разрешается: Кличко издал книгу - сборник своих цитат

Мэр украинской столицы, экс-боксёр Виталий Кличко, прославившийся своим ярким косноязычием, выпустил книгу-сборник самых ярких цитат из собственных публичных выступлений.

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В сборник с многообещающим названием "Кто не слышал, тот увидит!" вошли 14 фраз киевского градоначальника:

"у меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине"

"чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть" и другие.

Презентовал своё творение Кличко на официальной страничке в Fecebook: