Мэр украинской столицы, экс-боксёр Виталий Кличко, прославившийся своим ярким косноязычием, выпустил книгу-сборник самых ярких цитат из собственных публичных выступлений.
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В сборник с многообещающим названием "Кто не слышал, тот увидит!" вошли 14 фраз киевского градоначальника:
Презентовал своё творение Кличко на официальной страничке в Fecebook:
Валерий Коровин рассказал о новом украинском законопроекте, который фактически узаконивает геноцид. России снова придётся освобождать Украину от фашистов?