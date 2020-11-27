Польские фирмы отправили работать в ФРГ более тысячи украинок-нелегалок

Немецкие полицейские совместно с таможенниками провели масштабную спецоперацию по выявлению нелегальных трудовых мигрантов с Украины по всей стране.

Как сообщает газета Deutsche Welle, расследование дела началось около трех лет назад. Тогда внимание правоохранителей привлекли украинцы, которые во время своего пребывания в Германии по туристической визе работали сиделками, не имея на то ни разрешения, ни необходимой квалификации.

За время расследования было выявлено чуть более 1400 случаев нелегального пребывания и работы в Германии.

В основном - это женщины с Украины.

Все они подписывали некие договора с польскими фирмами, работающими в Незалежной, после чего их услуги предлагались немецким заказчикам по ценам, значительно ниже средних по рынку.