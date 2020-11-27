Евросоюз всё же ударит по Турции санкциями

Европарламент проголосовал за введение санкций в отношении Турции, за её "одностороннее и незаконное поведения на Кипре и в прилегающих территориальных водах".

Предложение наказать Анкару было внесено Европейской народной партией — правоцентристской группой во главе с председателем Европейского совета Дональдом Туском, которая призвала ЕС "сохранить свою единую позицию в отношении односторонних и незаконных действий Турции", введя строгие санкции против этой страны.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения политиков Евросоюза, стала попытка Турции вновь открыть пляжный курорт Вароша, который был заброшен на Кипре после турецкого вторжения 1974 года. Анкара утверждает, что Северный Кипр является ее территорией, в то время как, согласно международным актам, он является признанной кипрской землей, которая незаконно оккупирована.

Характер санкций пока не обозначен, но считается, что санкции, будут нацелены на экономику Турции, потенциально ударяя по банковскому сектору, энергетике и судоходству.

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