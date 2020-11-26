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"Это даже пиаром назвать сложно": эксперт о новом украинском "безвизе"

Мир

Продолжается работа украинских властей по предоставлению своим гражданам возможности посещения различных стран без виз. Об очередном успехе украинской дипломатии отрапортовал Вадим Пристайко.

"Это даже пиаром назвать сложно": эксперт о новом украинском "безвизе"

Посол Украины в Великобритании поделился радостной новостью в своём профиле Twitter: как оказалось, для украинцев открыт "безвиз" с государством Сент-Винсент и Гренадины.

Насколько полезен "безвиз" с Сент-Винсентом и Гренадинами как для властей страны, так и для простых жителей? Прокомментировал специально для "Правды. Ру" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Подписали и подписали, хорошо"

"Так как у Украины безвиз с Евросоюзом, то мы дублируем безвиз с Евросоюзом на отдельные страны. Вот эти острова, которые мы находим в Атлантическом океане, они имеют безвиз, и по этой причине мы неспеша начинаем работу", — рассказывает Охрименко.

Эксперт отмечает, что для украинцев сейчас такие моменты не очень актуальны: "безвиз" есть, но попасть сложно даже в Германию и Францию, не говоря об "экзотике" — мешает коронавирус.

"Это даже пиаром назвать сложно. Подписали и подписали, хорошо.

Но, по-моему, этот безвиз мало что решит. Это скорее техническое решение, как я понимаю, со временем все острова в Атлантическом океане будут в "безвизе".

Не спорю, какая-то часть богатых людей, может быть, на своей яхте на Сейшелы и на Бермуды и поплывёт. Но основная масса украинцев названия этих островов в первый раз слышит", — уверен Охрименко.

Только на "Правде. Ру"

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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