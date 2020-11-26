"Это даже пиаром назвать сложно": эксперт о новом украинском "безвизе"

Продолжается работа украинских властей по предоставлению своим гражданам возможности посещения различных стран без виз. Об очередном успехе украинской дипломатии отрапортовал Вадим Пристайко.

Посол Украины в Великобритании поделился радостной новостью в своём профиле Twitter: как оказалось, для украинцев открыт "безвиз" с государством Сент-Винсент и Гренадины.

Насколько полезен "безвиз" с Сент-Винсентом и Гренадинами как для властей страны, так и для простых жителей? Прокомментировал специально для "Правды. Ру" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Подписали и подписали, хорошо"

"Так как у Украины безвиз с Евросоюзом, то мы дублируем безвиз с Евросоюзом на отдельные страны. Вот эти острова, которые мы находим в Атлантическом океане, они имеют безвиз, и по этой причине мы неспеша начинаем работу", — рассказывает Охрименко.

Эксперт отмечает, что для украинцев сейчас такие моменты не очень актуальны: "безвиз" есть, но попасть сложно даже в Германию и Францию, не говоря об "экзотике" — мешает коронавирус.

"Это даже пиаром назвать сложно. Подписали и подписали, хорошо. Но, по-моему, этот безвиз мало что решит. Это скорее техническое решение, как я понимаю, со временем все острова в Атлантическом океане будут в "безвизе". Не спорю, какая-то часть богатых людей, может быть, на своей яхте на Сейшелы и на Бермуды и поплывёт. Но основная масса украинцев названия этих островов в первый раз слышит", — уверен Охрименко.

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