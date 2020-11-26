Кличко издал книгу своих "коронных фраз": вспоминаем лучшие

Известный своими гениальными фразами мэр Киева Виталий Кличко решил, что пропадать такому "кладезю" не стоит, и издал книгу. О будущем бестселлере Кличко рассказал в эфире телеканала 112. ua.

По данным украинской прессы, пресс-конференция Кличко прошла также с "огоньком": политик надел маску с надписью "Не слышали? Увидите!", что перекликается с названием книги ("Кто не слышал — тот увидит. Избранные цитаты. Виталий Кличко")

Градоначальник отметил, что в деньги с продажи книги пойдут на благотворительные цели.

"Я очень рад, что такая иллюстрированная книга будет поднимать настроение людям. Если у меня будет встреча с президентом, то подарю ему книгу", — отметил Кличко.

Печатное издание получилось совсем небольшим: в него вошли 14 лучших цитат, включая легендарную про "завтрашний день".

"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать", — сказал как-то Кличко.

Также можно вспомнить следующие "жемчужины красноречия" от киевского мэра: