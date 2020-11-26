Выборы не признаём, но денег хотим: грузинская оппозиция снова удивляет

Необычная ситуация в Грузии: представители оппозиционных партий, ранее не признавших итоги парламентских выборов, подали заявки на финансирование в ЦИК.

По данным пресс-службы ЦИК Грузии, из 14 партий, которые получили после выборов право на финансирование, решили не подавать их только пять: "Альянс патриотов", Лейбористская партия, "Граждане", "Гирчи" и "Лело для Грузии". Все остальные оппозиционеры решили, что лишними средства не будут.

В ЦИК отметили, что у представителей пяти партий, оставшихся без финансирования, есть второй шанс. По закону заявку можно подать в течение ещё трёх дней после предупреждения ЦИК.

Напомним, что ранее выборы в Грузии привлекли внимание как США, так и Европы — несколько "советов молодым демократиям" дали в том числе из Брюсселя. Также в честь приезда в Грузию Майка Помпео оппозиция организовала "безмолвный митинг".