Теперь "безвиз": украинцев ждут в гости на Сент-Винсенте и Гренадинах

Продолжается работа украинских властей по предоставлению своим гражданам возможности посещения различных стран без виз. Об очередном успехе украинской дипломатии отрапортовал Вадим Пристайко.

Посол Украины в Великобритании поделился радостной новостью в своём профиле Twitter: как оказалось, для украинцев открыт "безвиз" с государством Сент-Винсент и Гренадины.

Сент-Винсент и Гренадины — крошечное островное государство в Карибском море, проживают в нём 110 210 человек (данные 2018 года). Площадь страны — 389 кв. км. Несмотря на это, страна считается одним из элитных мест отдыха, а также "офшорным центром".

С Украиной власти государства установили отношения в 2019 году.