Продолжается работа украинских властей по предоставлению своим гражданам возможности посещения различных стран без виз. Об очередном успехе украинской дипломатии отрапортовал Вадим Пристайко.
Посол Украины в Великобритании поделился радостной новостью в своём профиле Twitter: как оказалось, для украинцев открыт "безвиз" с государством Сент-Винсент и Гренадины.
Сент-Винсент и Гренадины — крошечное островное государство в Карибском море, проживают в нём 110 210 человек (данные 2018 года). Площадь страны — 389 кв. км. Несмотря на это, страна считается одним из элитных мест отдыха, а также "офшорным центром".
С Украиной власти государства установили отношения в 2019 году.
"Сегодня вместе с Его превосходительством, верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев", — рассказал Пристайко.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.