Депутат Рады: Украина осталась без денег

Свежие данные по состоянию бюджета Украины поступили из Верховной рады: страна, по мнению первого заместителя председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослава Железняка, "осталась без денег".

Как сообщают журналисты портала "Цензор.нет", Железняк рассказал следующие подробности: уже сейчас в бюджете не хватает примерно 40 миллиардов гривен. Работа правительства, таким образом, серьёзно ограничена: если на социальные выплаты, оборону и погашение долгов деньги ещё остались, то на всё остальное — нет.

По мнению Железняка, у властей страны "политическая шизофрения", нужно уже сейчас сокращать расходы и искать деньги за пределами страны, скорее всего — в виде очередных займов.

Напомним, что над страной нависла угроза иска от китайских инвесторов, сумма которого — 3,5 млрд долларов.