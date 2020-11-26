Австралия срочно мирится с КНР: под угрозой сделка на 500 млн долларов

Несмотря на весьма "холодные" отношения между Китаем и Австралией, правительство последней готово в срочном порядке пойти на уступки и попробовать помириться. Как оказалось, дело имеет экономическую подоплеку: под угрозой срыва — сделка на 500 млн долларов.

Напомним, что ранее власти Австралии регулярно обвиняли Китай в хакерских атаках и торговой экспансии, из Пекина в ответ приходили новые условия по торговым сделкам, невыгодные Австралии. И теперь — новый удар "китайского дракона": в Пекине отказались принять 53 корабля Австралии с грузом угля примерно на 500 млн долларов.

"Мы прорабатываем этот вопрос через китайское правительство и стремимся получить наилучший из возможных результатов. Там явно есть напряжённость, но эти трения не разрешаются отказом Австралии от своего суверенитета. Мы принимаем решения исходя из своих национальных интересов, но мы также будем работать над [спорными] вопросами с уважением к китайскому правительству", — рассказал глава правительства Австралии Скотт Моррисон для канала 9News.

Причина отказа от угля тривиальна: он не соответствует китайским стандартам качества, в частности, новым, ужесточённым стандартам экологии. Также в Пекине готовы прекратить закупки сахара и меди у Сиднея.