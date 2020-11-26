Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Умер Диего Марадона
В Одессе пожилую женщину едва не выкинули из трамвая за украинский язык
Сергей Пенкин обижен на власти за невнимание
Первый российский электромобиль запустят в производство в декабре
Конкин-младший: отец пинал ногами беременную маму
Окрылённые успехом ракеты Маска, США готовят санкции для Роскосмоса
Россия подала заявку на одобрение Sputnik V для использования в ЕС
В Татарстане парень пытался убить беременную девочку-подростка
В Московской области смертельно отравился двухлетний мальчик

Байден готов продлить СНВ-3 без каких-либо условий

Мир

Два десятка участников сообщества сторонников разоружения направили переходной команде Джо Байдена письмо, в котором они призывают "новую администрацию Белого дома" продлить на пять лет и без каких-либо условий договор СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

Байден готов продлить СНВ-3 без каких-либо условий

В письме утверждается, что этот договор, уменьшающий угрозу ядерной катастрофы, так же необходим, как мероприятия, направленные на остановку климатических изменений.

"Администрация Трампа отказалась от СНВ, чем поставила под угрозу ключевые соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые ранее поддерживали мир, — напоминают подписанты. — Поэтому одним из первых приоритетов новой администрации должно быть достижение соглашения с Россией о продлении СНВ-3 на пять лет без каких-либо условий до 5 февраля 2021 года. Продлевая соглашение, новая администрация также должна объявить, что будет стремиться вовлечь Россию в переговоры о дальнейшем сокращении ядерных вооружений".

Решение принято

Байден уже заявил, что поддерживает расширение СНВ-3 в качестве "основы для новых соглашений о контроле над вооружениями", но не уточнил, как надолго.

Выступая на условиях анонимности, источники, близкие к его переходной команде, заявили Reuters, что решение о том, на какой срок будет подписан договор, новая администрация еще не приняла.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
В ЕС дефицит лекарств - их начнут производить в обход патентов
Умер Диего Марадона
В Одессе пожилую женщину едва не выкинули из трамвая за украинский язык
Сергей Пенкин обижен на власти за невнимание
Первый российский электромобиль запустят в производство в декабре
Конкин-младший: отец пинал ногами беременную маму
Окрылённые успехом ракеты Маска, США готовят санкции для Роскосмоса
Россия подала заявку на одобрение Sputnik V для использования в ЕС
Космос молчит. Почему соседи по миру не торопятся заявить о себе
Северокорейское "чудо". Как страна борется с коронавирусом
Популярное
Российский шоу-бизнес
Выяснилось, с кем подрался Павел Прилучный

Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.

Выяснилось, с кем подрался Павел Прилучный
Елена Воробей устроилась кассиром в супермаркет
Российский шоу-бизнес
Елена Воробей устроилась кассиром в супермаркет
Здоровье
Врач перечислил смертельные симптомы коронавируса
Новости футбола
Казанский поблагодарил болельщиков за поддержку после слов Черчесова
Игорь Буккер В египетском храме нашли неизвестные созвездия Игорь Буккер Любовь Степушова Канадские украинцы нашли способ наказать Лукашенко Любовь Степушова Олег Артюков Чудеса на виражах: что происходит в Хабаровске Олег Артюков
Комментарии
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Россия строит мегабункер и ждет ядерный удар?
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Тело туриста два дня пролежало в отеле Турции
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Латвия попросила Россию быть внимательней к ее проблемам
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Чудеса на виражах: что происходит в Хабаровске
Какие виды спорта укрепят здоровье ребенка
Латвия попросила Россию быть внимательней к ее проблемам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников