Байден готов продлить СНВ-3 без каких-либо условий

Два десятка участников сообщества сторонников разоружения направили переходной команде Джо Байдена письмо, в котором они призывают "новую администрацию Белого дома" продлить на пять лет и без каких-либо условий договор СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

В письме утверждается, что этот договор, уменьшающий угрозу ядерной катастрофы, так же необходим, как мероприятия, направленные на остановку климатических изменений.

"Администрация Трампа отказалась от СНВ, чем поставила под угрозу ключевые соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые ранее поддерживали мир, — напоминают подписанты. — Поэтому одним из первых приоритетов новой администрации должно быть достижение соглашения с Россией о продлении СНВ-3 на пять лет без каких-либо условий до 5 февраля 2021 года. Продлевая соглашение, новая администрация также должна объявить, что будет стремиться вовлечь Россию в переговоры о дальнейшем сокращении ядерных вооружений".

Решение принято

Байден уже заявил, что поддерживает расширение СНВ-3 в качестве "основы для новых соглашений о контроле над вооружениями", но не уточнил, как надолго.

Выступая на условиях анонимности, источники, близкие к его переходной команде, заявили Reuters, что решение о том, на какой срок будет подписан договор, новая администрация еще не приняла.