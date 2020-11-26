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В ЕС дефицит лекарств - их начнут производить в обход патентов

Мир » Европа » Евросоюз

Евросоюз подготовил и опубликовал пакет документов, предусматривающих чрезвычайные меры, которые могут быть приняты для обеспечения более быстрого доступа к лекарствам в обход патентных прав и доставки производства непосредственно в Европу.

В ЕС дефицит лекарств - их начнут производить в обход патентов

Это предложение было выдвинуто для решения хронической проблемы нехватки лекарств в блоке, которая усугубляется продолжающейся вспышкой коронавируса — и вызванными ею торговыми перебоями.

Стратегия четырех "столпов", подробно разработанная Европейской комиссией, направлена на

  • оптимизацию процесса обеспечения того, чтобы генерические лекарства могли производиться более быстрыми темпами,
  • повышение готовности к кризисам,
  • применение механизмов реагирования,
  • решение проблемы безопасности поставок — без необходимости получения согласия патентообладателей.

Маргаритис Схинас, вице-президент комиссии по политике "продвижения европейского образа жизни", сказал журналистам, что таким образом будет

"поддерживаться фармацевтическая промышленность ЕС, чтобы оставаться конкурентоспособной и инновационной, одновременно удовлетворяя потребности пациентов и наших систем здравоохранения."

В Европейской комиссии поясняют:

"Хотя недавно опубликованная стратегия извлекает уроки из нынешней пандемии Covid-19, она нацелена на то, чтобы быть больше, чем инструментом реагирования на кризис, и вместо этого должна помочь сделать фармацевтический сектор блока более подготовленным и более устойчивым.

Эта система, известная как принудительное лицензирование, в настоящее время разрешена правилами Всемирной торговой организации в чрезвычайных обстоятельствах, таких как нынешняя пандемия".

В то время как ЕС имеет возможность использовать разрешение ВТО, "кому-то другому производить запатентованный продукт или процесс без согласия владельца патента", он до сих пор сопротивлялся призывам законодателей сделать это, вместо этого соглашаясь на миллиардные сделки с фармацевтическими компаниями.

Прежде чем ЕС продолжит свою работу, стратегия будет обсуждаться на заседании Совета по занятости, социальной политике, здравоохранению и делам потребителей, которое должно состояться 2 декабря, что позволит государствам-членам взвесить это предложение.

Автор: Ольга Лебедева
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