В Одессе пожилую женщину едва не выкинули из трамвая за украинский язык

В интернете появились и в короткие сроки стали вирусными кадры из одесского автобуса, запечатлевшие скандал, разгоревшийся после того, как пожилая женщина потребовала от другого пассажира прекратить говорить по-русски.

За кадром осталось начало конфликта: женщина обвинила попутчицу в том, что она говорит на "иностранном" языке, и потребовала перейти на украинский.

Вмешались другие пассажиры. В частности (это как раз и попало на видео), один мужчина, представившийся полицейским, пригрозил отправить националистку в тюрьму и добавил, что, если она хочет продолжать ругать тех, кто говорит на этом (русском) языке, она может