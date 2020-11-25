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В Абхазии для борьбы с коронавирусом ввели ещё один выходной

Мир

Интересное решение приняли в правительстве Абхазии: ради более успешной борьбы с коронавирусом в стране ввели дополнительный выходной.

В Абхазии для борьбы с коронавирусом ввели ещё один выходной

Новый выходной "приплюсовали" к скорому празднику: 26 ноября в стране будут отмечать День Конституции, и это нерабочий день. Поэтому 27 число тоже решили сделать выходным, но с условием: день нужно потратить на дезинфекцию рабочих мест.

Таким образом, жители Абхазии получили небольшие каникулы: с 26 по 29 ноября. Подчиниться решению властей обязаны и государственные, и частные организации и компании.

"Согласно распоряжению Кабмина, руководители центральных и местных органов госуправления должны с 27 по 29 ноября обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий во всех видах эксплуатируемых зданий, строений и на прилегающих к ним территориях", — уточняют журналисты "Sputnik Абхазия".

Напомним: ограничительные меры в республике продлены до 12 января 2021 года, сообщение об этом также представлено на сайте правительства.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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