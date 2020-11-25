Казус в США: заключённые сумели обогатиться на COVID-19

Хитрую мошенническую схему удалось провернуть заключённым штата Калифорния (США). По предварительным данным, речь идёт о мошенничестве на миллиард долларов. Подробности приводит канал NBC со ссылкой на прокурора округа Сакраменто Энн Мэри Шуберт.

Схема заключалась в следующем: в США можно получить от властей пособие по коронавирусу. Однако, как выяснилось, систему его получения в Калифорнии особо не отлаживали. Поэтому заключённым достаточно было просто отправить запрос и начать получать деньги.

Суммарно из каждой тюрьмы Штата было получено 35 тысяч заявок, многие из которых были неверно заполнены, оказались поддельными или откровенно издевательскими: известно о мистере "Вонючие Штанишки", без проблем получившем пособие.