Хитрую мошенническую схему удалось провернуть заключённым штата Калифорния (США). По предварительным данным, речь идёт о мошенничестве на миллиард долларов. Подробности приводит канал NBC со ссылкой на прокурора округа Сакраменто Энн Мэри Шуберт.
Схема заключалась в следующем: в США можно получить от властей пособие по коронавирусу. Однако, как выяснилось, систему его получения в Калифорнии особо не отлаживали. Поэтому заключённым достаточно было просто отправить запрос и начать получать деньги.
Суммарно из каждой тюрьмы Штата было получено 35 тысяч заявок, многие из которых были неверно заполнены, оказались поддельными или откровенно издевательскими: известно о мистере "Вонючие Штанишки", без проблем получившем пособие.
"Это, возможно, самая масштабная мошенническая схема в истории Калифорнии.
Иногда пособия выплачивались напрямую заключённым или отправлялись родственникам и друзьям преступников, находившимся за пределами тюрем.
Запросы включали поддельные номера социального страхования, имена Джон Доу или Джон Адамс (используются как "анонимные имена")", — рассказала Шуберт.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.