Назад к "мирному атому": эксперт о перезапуске японских реакторов

Два реактора АЭТ "Такахама" в скором времени могут снова заработать: на это дали разрешение в городском совете города. Реакторы, о которых идёт речь, были построены более 40 лет назад.

Решение властей города весьма интересно: дело в том, что для подобных объектов, построенных 40 и более лет назад, введены очень жёсткие требования к безопасности. Если их запуск согласован, максимальный срок службы увеличивается до 60 лет, таким образом оставляя менее 20 лет на эксплуатацию.

Перезапуск реакторов — свидетельство того, что в Японии проблемы с энергией? Или просто итог долгой целенаправленной модернизации? Комментарием поделился заведующий кафедрой дипломатии МГИМО, бывший посол РФ в Японии Александр Панов. Только на сайте "Правда. Ру".

"Возможно, усовершенствования дали уверенность в безопасности"

"Японцы провели серьёзную модернизацию, она шла 10 последних лет. Запущены были и будут только те реакторы, которые прошли жёсткую сертификацию. Возможно, усовершенствования дали им уверенность в безопасности", — отмечает Панов.

Эксперт отмечает: большая часть атомных станций всё ещё не работает, видимо, они не прошли соответствующую сертификацию.

Что касается электроэнергии, Япония, конечно, справляется с этой ситуацией: например, находят альтернативные источники энергии. Но все они связаны, конечно, с нефтью, газом, углём и по итогу энергия стоит дороже.

Ранее, продолжает Панов, в Японии была программа: 30% электроэнергии нужно получать с атомных станций.

"Но после "Фукусимы", конечно, появилось очень много людей, считающих, что если безопасность не обеспечена, лучше не трогать "мирный атом". Во многих префектурах идёт процесс модернизации реакторов, однако общественное мнение направлено против перезапуска атомных станций", — резюмирует Панов.

Специально для сайта "Правда. Ру".