Лукашенко обвинил "новые медиа" в "деструктивном воздействии"

Ни дня без обвинений: Александр Лукашенко снова выступил с громкими заявлениями. На этот раз "на мушке" президента Белоруссии оказались СМИ, которые он окрестил "новыми медиа".

Как сообщает "БелТА", Лукашенко выступал на XIV съезде Белорусского союза журналистов. В ходе монолога президент напомнил: пресса — классический инструмент для "недобросовестных политиков".

"Не стесняя себя этическими рамками, такими как объективность, честность, мораль, [новые медиа] ставят под угрозу наши исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет и государственность", — отметил Лукашенко.

Далее президент сообщил, что очень надеется на то, что журналисты имеют достаточно сил, чтобы "найти адекватный и профессиональный ответ деструктивному воздействию на сознание белорусов".

В год 75-летия Великой Победы необходимо "защитить народ от экстремизма и радикализма нового времени", подвёл итог Лукашенко.