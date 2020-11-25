На Украине новая проблема: ожидается рост преступности

Из-за пандемии и экономического кризиса, а также неуверенных действий властей Украину вскоре ждёт ещё одна беда: всплеск преступности.

Мрачный прогноз сделал директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник, выступая в эфире канала NewsOne.

"Ситуация вокруг коронавируса и экономический кризис — они, конечно, приведут к всплеску преступности, грабежей разного рода, краж имущества, бандитизма. Правоохранительным органам уже надо к этому готовиться", — подчеркнул Бортник.

По мнению эксперта, властям Украины стоит как можно скорее начать жёстко контролировать оборот огнестрельного оружия, поскольку в данный момент работы по этому направлению практически не ведутся.

Напомним: в дополнение ко всем проблемам Украина может "попасть" и на иск от китайских инвесторов. Речь идёт о сумме в 3,5 млрд долларов, иск может нанести серьёзный удар по бюджету страны.