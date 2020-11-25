МИД Канады вступился за белорусских журналистов

Канада недовольна действиями "режима Лукашенко" и требует немедленно выпустить на свободу журналистов, которые были задержаны незаконно и с нарушениями. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

"Задержание журналистов в Белоруссии режимом Лукашенко нарушает основные принципы прав человека. Канада требует незамедлительно их освободить и продолжит защищать свободу прессы", — высказался Шампань.

Пока неизвестно, имел ли ввиду Шампань каких-то конкретных представителей СМИ. Из наиболее "громких" можно вспомнить задержания журналистки сайта tut. by Катерины Борисевич и журналисток телеканала "Белсат" Катерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой.

Борисевич работала над материалом о погибшем активисте Помане Бондаренко, а Андреева и Чульцова вели прямой эфир с мест разгона митингов оппозиции представителями правоохранительных органов.

Напомним, что протесты в Белоруссии не утихают. Александр Лукашенко продолжает обвинять в них всех подряд.