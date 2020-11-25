Представитель ЛНР: Украина не предоставляет данные о пленных с января

Новые подробности о конфликте на Донбассе: украинская сторона почти год отказывается передавать данные о пленных. Информацию предоставила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева, выступая на радио "Вести плюс Луганск".

По данным Кобцевой, представители Украины никак не комментируют запросы, требуя сначала предоставить списки лиц, которых могут освободить власти ЛНР.

"Уважаемые, для того, чтобы предоставить списки людей, которых мы готовы освободить, вы нам должны предоставить информацию по людям, которых вы удерживаете на территории Украины. Этого не происходит с января", — сообщила Кобцева.

Более того: обмен пленными невозможен ещё по одной причине. Украина, как оказалось, до сих пор не приняла постановление, закрепляющее местные выборы на Донбассе в рамках Минских соглашений.