Илон Маск "подвинул" Билла Гейтса в рейтинге миллиардеров

Технический предприниматель Илон Маск в рейтинге богатейших людей планеты обогнал основателя Microsoft Билла Гейтса.
Теперь он - на второй строчке, уступая только основателю Amazon Джеффу Безосу.
Таков индекс миллиардеров Bloomberg.
Состояние Маска выросло на $7,2 млрд - до $ 128 млрд после того, как подскочили акции его автомобильной фирмы Tesla. Чему способствовало включение акций в число основных фондовых индексов в США.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.