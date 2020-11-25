Илон Маск "подвинул" Билла Гейтса в рейтинге миллиардеров

Технический предприниматель Илон Маск в рейтинге богатейших людей планеты обогнал основателя Microsoft Билла Гейтса.

Теперь он - на второй строчке, уступая только основателю Amazon Джеффу Безосу.

Таков индекс миллиардеров Bloomberg.

Состояние Маска выросло на $7,2 млрд - до $ 128 млрд после того, как подскочили акции его автомобильной фирмы Tesla. Чему способствовало включение акций в число основных фондовых индексов в США.