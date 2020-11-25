Байден готов к встрече с Трампом. Но есть одно условие

Джо Байден, называющий себя избранным президентом США, несмотря на то, что в некоторых штатах всё ещё пересчитывают голоса избирателей после того, как действующий президент обратился с исками в суд, заявил, что согласен встретиться и поговорить с Дональдом Трампом.

Правда, для этого есть одно условие.

"Я с ним (Трампом) встречусь, если он попросит", - заявил политик журналистам своего пула.

Напомним, что с сегодняшнего дня, по распоряжению Трампа, Байден получил допуск к секретным донесениям, которые ежедневно готовят спецслужбы для президента США.