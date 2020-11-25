Музей Холокоста в США оказался в центре скандала из-за новой экспозиции

Американский музей Холокоста, расположенный в штате Флорида, добавил в свою экспозицию выставку, посвящённую смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.
Она называется "Искоренение предрассудков: лица перемен", и состоит из 45 изображений людей, реагирующих на убийство Флойда, снятых фотографом Джоном Нолтнером.
Это событие раскололо общество на два лагеря: многие посчитали, что эти две темы не связаны.
"Мир сложный. Исторические раны глубоки. Во всей ежедневной горячей риторике мы забываем слушать. Я надеюсь, что через эти истории и эти лица они смогут по-новому понять события нашего дня", — заявил автор местным СМИ.
Тем не менее, для некоторых включение изображений Флойда в мемориал "смягчает сообщение о репарации" геноцида, который произошел в Европе во время Второй мировой войны при режиме нацистской Германии:
"это тривиализирует и искажает Холокост и его шесть миллионов еврейских жертв. И гротескно подразумевает, что американские полицейские-нацисты", — пишут пользователи в соцсетях.
Хотя несколько раз граждане отвергали действия офицера Дерека Шовина, но настаивали на отсутствии связи между массовыми убийствами евреев и убийством афроамериканца.
Другие же пользователи высказались "за" новую экспозицию:
"Это просто выставка, а не попытка исказить или оскорбить тяжелое положение еврейского народа", — написал в Твиттере писатель, идентифицированный как Вернал Скотт.
Со своей стороны, заместитель директора музея Лиза Бахман объяснила:
"Выражения и мысли каждого сфотографированного человека рассказывают историю, которая имеет очень универсальное послание. Это тот, который может исцелить нас и объединить нас. Это показывает нам, что мы не одиноки в нашем мышлении" (цитата RT).
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