Музей Холокоста в США оказался в центре скандала из-за новой экспозиции

Американский музей Холокоста, расположенный в штате Флорида, добавил в свою экспозицию выставку, посвящённую смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

Она называется "Искоренение предрассудков: лица перемен", и состоит из 45 изображений людей, реагирующих на убийство Флойда, снятых фотографом Джоном Нолтнером.

Это событие раскололо общество на два лагеря: многие посчитали, что эти две темы не связаны.

"Мир сложный. Исторические раны глубоки. Во всей ежедневной горячей риторике мы забываем слушать. Я надеюсь, что через эти истории и эти лица они смогут по-новому понять события нашего дня", — заявил автор местным СМИ.

Тем не менее, для некоторых включение изображений Флойда в мемориал "смягчает сообщение о репарации" геноцида, который произошел в Европе во время Второй мировой войны при режиме нацистской Германии:

"это тривиализирует и искажает Холокост и его шесть миллионов еврейских жертв. И гротескно подразумевает, что американские полицейские-нацисты", — пишут пользователи в соцсетях.

Хотя несколько раз граждане отвергали действия офицера Дерека Шовина, но настаивали на отсутствии связи между массовыми убийствами евреев и убийством афроамериканца.

Другие же пользователи высказались "за" новую экспозицию:

"Это просто выставка, а не попытка исказить или оскорбить тяжелое положение еврейского народа", — написал в Твиттере писатель, идентифицированный как Вернал Скотт.

Со своей стороны, заместитель директора музея Лиза Бахман объяснила: