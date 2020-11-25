Переход власти в США начался - Байден получил доступ к отчетам разведки

Джо Байден с сегодняшнего дня будет получать ежедневную сводку президента — секретный документ, подготавливаемый разведслужбами для главнокомандующего.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылками на источники в Белом доме.

Глава администрации общего обслуживания Эмили Мерфи подписала официальное "письмо об установлении" — документ, согласно которому переходная команда Байдена будет получать средства из федерального бюджета, что позволит правительственным учреждениям координировать свои действия с новой администрацией.

В течение нескольких часов после этого Пентагон заявил, что он "немедленно" начнет работать с представителями Байдена-Харрис, чтобы поддержать переход.

Напомним, вчера действующий президент Дональд Трамп "дал добро" старту процедур передачи власти. Подробнее об этом — здесь.