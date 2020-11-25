Виктору Бабарико грозит тюрьма

Белорусскому оппозиционеру Виктору Бабарико властями страны официально предъявлено обвинение в отмывании денег.

В заявлении, опубликованном на сайте Минского Агентства внутренней безопасности КГБ, говорится, что Бабарико получил средства от "организованной группы в особо крупном размере", когда он был председателем Белгазпромбанка, финансового учреждения, принадлежащего российским инвесторам и базирующегося в Белоруссии.

Пятерым бывшим заместителям председателя правления были предъявлены те же обвинения.

"Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением В. Бабарико", — написано в сообщении белорусского КГБ.

Напомним, в июне, перед президентскими выборами в стране, Бабарико уже арестовывали, что помешало ему зарегистрироваться на участие в президентской гонке.