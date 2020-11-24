Отношения России Саудовской Аравии и России приобрели комплексный и широкий характер, а также развиваются по нарастающей.
Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин.
"Отношения России с Королевством Саудовская Аравия — одним из ведущих государств Ближнего Востока — развиваются по нарастающей, в последнее время они приобрели широкий, комплексный характер, чему способствовали договоренности по итогам нашего государственного визита в Эр-Рияд в октябре 2019 года", — отметил глава государства.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.