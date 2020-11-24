Отношения России Саудовской Аравии и России приобрели комплексный и широкий характер, а также развиваются по нарастающей.

Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин.

"Отношения России с Королевством Саудовская Аравия — одним из ведущих государств Ближнего Востока — развиваются по нарастающей, в последнее время они приобрели широкий, комплексный характер, чему способствовали договоренности по итогам нашего государственного визита в Эр-Рияд в октябре 2019 года", — отметил глава государства.