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Путин рассказал об отношениях с Саудовской Аравией

Мир

Отношения России Саудовской Аравии и России приобрели комплексный и широкий характер, а также развиваются по нарастающей.

Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин.

"Отношения России с Королевством Саудовская Аравия — одним из ведущих государств Ближнего Востока — развиваются по нарастающей, в последнее время они приобрели широкий, комплексный характер, чему способствовали договоренности по итогам нашего государственного визита в Эр-Рияд в октябре 2019 года", — отметил глава государства.

Автор: Алексей Корнеев
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