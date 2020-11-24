Байдену предложили "перезагрузить" НАТО

Работа Байдена должна включать в том числе "перезагрузку" блока НАТО, уверены в американском издании The National Interest. Журналисты отмечают: комментарий дал эксперт по вопросам обороны Чарльз Пенья, рассказавший, что блок НАТО уже не играет роли, характерной для него раньше.

По мнению американского эксперта, НАТО в первую очередь задумывали как "блокиратор" СССР. Однако СССР давно распался, в НАТО влились страны Варшавского договора, так что Россия уже не является настолько мощной угрозой.

"Это не значит, что угрозы со стороны России совсем нет, но важно рассматривать угрозу в контексте. Опасность, которую Россия представляет для Европы, заключается не только в военной угрозе, но и в кибератаках, в кампаниях по дезинформации, которые направлены на подрыв выборов и доверия к правительствам и институтам", — отметил Пенья.

Таким образом, Байден может воспользоваться моментом и "перезагрузить" НАТО, сделав блок более современным и готовым к угрозам нового плана.