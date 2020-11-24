Лукашенко захотел провести встречу с главой Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время планируют провести встречу "с глазу на глаз" с главой Китая Си Цзипньпином.

По его словам, обсуждаться будут темы, которые "скорее нужны Китаю".