Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время планируют провести встречу "с глазу на глаз" с главой Китая Си Цзипньпином.
По его словам, обсуждаться будут темы, которые "скорее нужны Китаю".
"Настало время нам повстречаться с глазу на глаз, поговорить по существенным, очень важным вопросам, которые касаются не только Беларуси, но больше всего Китая", — отметил белорусский лидер.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.