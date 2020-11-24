Латвия может научить Украину следить за языком

Интерес к латвийскому опыту "борьбы за язык" проявили и на Украине. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень был обрадован возможностью "следить за языком" в режиме онлайн.

Как оказалось, Кремень пообщался с директором Латвийского центра государственного языка Марисом Балтиньшем. Представитель Латвии отметил: в стране есть система, которая позволяет через мобильное приложение быстро отправить данные о нарушениях, связанных с государственным языком. Также через приложение можно выразить благодарность.

"Достаточно прислать доказательство фото — или видео нарушения, либо благодарность с соответствующими пояснениями", — отметил Кремель.

По уточнению пресс-службы чиновника, беседа далее свернула на обсуждение внедрения схожей системы на Украине, а также на вопросы заимствование опыта Латвии.