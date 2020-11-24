Израиль перестанет покупать украинскую кока-колу

Неожиданный удар по экономике Украины нанесли из Израиля. По данным, которые приводит израильское издание Ynet, одна из крупнейших сетей страны перестанет покупать украинскую кока-колу.

Речь, как уточняют в Ynet, идёт о сети "Рами Леви", работающей с 1976 года и входящей в топ-3 крупнейших сетей страны.

"Мы прекратим заказывать 1,5-литровые бутылки украинской кока-колы. Пока что в магазинах есть товарный запас, но в дальнейшем мы не будем заказывать этот напиток в крупной таре", — отметил сотрудник сети Йоси Сабато.

По словам Сабато, причина отказа от украинской колы — её низкое качество. Покупатели, как оказалось, жалуются на неприятный вкус — и хотя цена достаточно низкая, израильский аналог намного лучше.

Напомним, что ранее представители властей Украины открыто попросили Зеленского обратиться за помощью к МВФ, поскольку в казне страны кончаются деньги.