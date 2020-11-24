Запад строит различные схемы, чтобы свергнуть Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии.

Однако сделать это законным путём может только белорусский народ. Об этом рассказал сам глава республики.

"Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть одно обстоятельство. В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как. Я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов", — отметил Лукашенко.