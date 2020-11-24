Урок не усвоен: Лукашенко продолжает смотреть на Запад

Белоруссия всегда будет заинтересована в эффективном сотрудничестве со странами Запада.

Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко. Ранее глава республики обвинял западные страны в организации массовых акций протеста и беспорядков в Белоруссии.