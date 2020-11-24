Белоруссия всегда будет заинтересована в эффективном сотрудничестве со странами Запада.
Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко. Ранее глава республики обвинял западные страны в организации массовых акций протеста и беспорядков в Белоруссии.
"С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными", — отметил президент.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.