Дональд Трамп, хоть и согласился на передачу власти Джо Байдену, итоги выборов не признал и работать будет "до победного". Издание The Wall Street Journal сообщает: в администрации Трампа в ускоренном режиме хотят принять новые санкции против Китая.
Полномочия команды Трампа кончаются примерно через 60 дней, но это не мешает "вбивать клин" между США и Китаем поглубже, отмечают в издании. Суть новшества — приглашение некоторых стран Запада в неформальный блок, который бы разрабатывал "антикитайские меры".
Причиной такого решения стало нарастающее давления КНР на Австралию, уточняют журналисты.
"Китай пытается заставить другие страны подчиниться за счет вопиющего экономического давления. Западу необходимо создать систему коллективного поглощения экономического давления от китайской силовой дипломатии", — приводят в The Wall Street Journal слова своего источника.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.