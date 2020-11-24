Трамп готовит Байдену "подарок": новые санкции против КНР

Дональд Трамп, хоть и согласился на передачу власти Джо Байдену, итоги выборов не признал и работать будет "до победного". Издание The Wall Street Journal сообщает: в администрации Трампа в ускоренном режиме хотят принять новые санкции против Китая.

Полномочия команды Трампа кончаются примерно через 60 дней, но это не мешает "вбивать клин" между США и Китаем поглубже, отмечают в издании. Суть новшества — приглашение некоторых стран Запада в неформальный блок, который бы разрабатывал "антикитайские меры".

Причиной такого решения стало нарастающее давления КНР на Австралию, уточняют журналисты.