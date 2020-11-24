Жителям Белоруссии удалось отстоять свой суверенитет, территориальную целостность и традиционные ценности.

Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно — белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность. Неоднократно заявлял и еще раз повторю, что только наш народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство", — пояснил белорусский лидер.