Жителям Белоруссии удалось отстоять свой суверенитет, территориальную целостность и традиционные ценности.
Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.
"Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно — белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность. Неоднократно заявлял и еще раз повторю, что только наш народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство", — пояснил белорусский лидер.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.