Президент США Дональд Трамп инициировал передачу власти Джо Байдену, который победил на президентских выборах.
Несмотря на это, нынешний американский лидер продолжает оспаривать результаты выборов и не признаёт Байдена победителем.
"Трамп давно уже понял, что проиграл. Но по характеру он тот человек, который не в состоянии это публично признать. У него образ человека, который никогда не проигрывает", — сообщил РИА "Новости" директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.