Президент США Дональд Трамп инициировал передачу власти Джо Байдену, который победил на президентских выборах.

Несмотря на это, нынешний американский лидер продолжает оспаривать результаты выборов и не признаёт Байдена победителем.

"Трамп давно уже понял, что проиграл. Но по характеру он тот человек, который не в состоянии это публично признать. У него образ человека, который никогда не проигрывает", — сообщил РИА "Новости" директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.