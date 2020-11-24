Украина возобновила обстрелы ДНР

Украинские войска снова начали обстрелы территорий ДНР. По данным экспертов представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), за 23 ноября было зафиксировано минимум три атаки.

ВСУ, как уточняют эксперты, сосредоточились на горловском и мариупольском направлениях. В ход пошли автоматические станковые гранатомёты, к счастью, пострадавших нет. Однако по ударом оказались некоторые населённые пункты ДНР.

"В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Коминтерново", — уточняется в сообщении СЦКК.

По итогам обстрелов жертв и разрушений нет, инфраструктура также не пострадала. Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова отметила, что к вооружённой агрессии со стороны Киева в непризнанной республике готовы.