В ЕС вспомнили про Грузию: нужна очередная реформа

Соединённые Штаты, как оказалось, не единственные любители давать советы "молодым демократиям". После ряда заявлений американских политиков в дело вступили политики ЕС. По их мнению, в политической системе страны есть недостатки, которые "нужно устранить".

В целом представители ЕС остались довольны итогами реформы 2019 года, в ходе которой парламент страны стал более "плюралистичным", а избирательная система "похорошела". Но нужно сделать ещё кое-что, уверены в ЕС.

"Мы просим устранить оставшиеся недостатки с помощью новой избирательной реформы, учитывающей ожидающие рассмотрения рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ, и путём активного участия всех политических партий, представленных в парламенте", — сообщают члены Европейского парламента на сайте ведомства.

Напомним, что по итогам первого тура парламентских выборов оппозиционные партии страны отказались бороться во втором туре и сообщили, что выборы были фальсифицированы. Затем представители оппозиции вышли на акции протеста, что не обрадовало Штаты.