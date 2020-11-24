Губернатор Токио: лучший вариант для Олимпиады - места, полные зрителей

Коронавирус коронавирусом, но отменять или переносить во второй раз из-за него Олимпийские игры никто не собирается.
Главная головная боль организаторов Олимпиады в Токио — как планировать игры в условиях пандемии COVID-19.
Губернатор японской столицы Юрико Койке заявил сегодня, что лучшим сценарием для летних Олимпийских игр в следующем году стала бы возможность "иметь места, полные зрителей".
Эта грустная ирония вызвана тем, что ежедневные случаи заболевания в Токио выросли до рекордных максимумов — перешагнув отметку 500 ещё на прошлой неделе.
"Причём сейчас активно заражаются пожилые горожане", — отметил Койке на брифинге для иностранных журналистов.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.