Губернатор Токио: лучший вариант для Олимпиады - места, полные зрителей

Коронавирус коронавирусом, но отменять или переносить во второй раз из-за него Олимпийские игры никто не собирается.

Главная головная боль организаторов Олимпиады в Токио — как планировать игры в условиях пандемии COVID-19.

Губернатор японской столицы Юрико Койке заявил сегодня, что лучшим сценарием для летних Олимпийских игр в следующем году стала бы возможность "иметь места, полные зрителей".

Эта грустная ирония вызвана тем, что ежедневные случаи заболевания в Токио выросли до рекордных максимумов — перешагнув отметку 500 ещё на прошлой неделе.